TELVE. Una densa colonna di fumo si è alzata sopra i tetti del centro di Telve nella tarda mattinata di giovedì 26 febbraio, richiamando l’attenzione di residenti e passanti. Le fiamme si sono sviluppate all’interno dell’appartamento all’ultimo piano e, in breve tempo, hanno coinvolto anche parte della copertura dello stabile. Al momento del rogo l’alloggio era privo di occupanti e non si registrano persone ferite o intossicate.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Telve, Borgo Valsugana, Carzano e Castelnuovo, con il supporto dell’ispettore dei permanenti di Trento. Le squadre hanno lavorato per contenere l’incendio ed evitare che si estendesse alle abitazioni vicine.