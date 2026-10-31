SAMONE. Paura nella tarda serata di ieri, venerdì 30 ottobre, a Samone, dove un principio di incendio ha interessato una segheria del paese della Valsugana. Erano circa le 22.45 quando è partita la richiesta di soccorso.

Le fiamme si sono sviluppate in un cumulo di cippato stoccato nel piazzale esterno, lontano dagli edifici. Sull’origine del rogo sono in corso accertamenti.

A giocare a favore è stata la vicinanza della caserma dei vigili del fuoco volontari, a pochi passi dall’impianto: i pompieri sono arrivati sul posto in pochi minuti e hanno avuto ragione delle fiamme prima che potessero raggiungere i capannoni. La zona è stata poi messa in sicurezza.