PIEVE TESINO. Si è conclusa questa mattina la 23ª edizione del campeggio degli allievi dei vigili del fuoco volontari del Trentino, che per quattro giorni ha trasformato il Tesino in un grande laboratorio di formazione, crescita e condivisione. L'iniziativa, organizzata dall'unione distrettuale Valsugana e Tesino per conto della Federazione dei corpi vigili del fuoco volontari del Trentino, ha coinvolto 848 ragazze e ragazzi tra i 10 e i 18 anni, affiancati da 391 istruttori.

Il momento conclusivo si è svolto tra ieri sera e questa mattina. Sabato gli allievi hanno sfilato per le vie di Castello Tesino, seguiti dalla tradizionale manovra dell'unione distrettuale Valsugana e Tesino. Oggi, invece, l'impianto sportivo del paese ha ospitato le esercitazioni dei dodici distretti trentini e delle delegazioni provenienti da Lombardia e Valle d'Aosta, con simulazioni di soccorso e manovre che hanno mostrato al pubblico il livello di preparazione raggiunto dagli allievi.

Il campeggio, allestito su un'area di circa 15 mila metri quadrati a Pieve Tesino, ha alternato momenti di addestramento ad attività ricreative, escursioni sul territorio e iniziative dedicate alla figura di Alcide De Gasperi e ai valori dell'autonomia, favorendo la crescita personale dei partecipanti e il rafforzamento dello spirito di squadra.

«Oggi si è conclusa un'edizione, graziata dal meteo, che ci lascia grande soddisfazione soprattutto per l'entusiasmo e la partecipazione dimostrati dai ragazzi. In questi quattro giorni abbiamo visto nascere nuove amicizie, rafforzarsi lo spirito di squadra e crescere quel senso di appartenenza che è alla base del nostro volontariato», ha dichiarato Emanuele Conci, presidente del comitato organizzatore e ispettore dell'unione distrettuale Valsugana e Tesino.

Dietro la manifestazione c'è stato un importante lavoro organizzativo: 200 vigili del fuoco volontari hanno collaborato per mesi alla preparazione dell'evento, mentre i Nu.Vol.A. hanno servito circa 15 mila pasti e colazioni durante i quattro giorni del campeggio.

«Investire negli allievi significa investire nel futuro dei vigili del fuoco volontari del Trentino. Le competenze che stanno acquisendo oggi e i valori che condividono saranno il patrimonio su cui costruire il domani dei nostri corpi», ha sottolineato il presidente della Federazione, Luigi Maturi.

Alla cerimonia conclusiva hanno preso parte anche il dirigente generale del Dipartimento provinciale di Protezione civile, Stefano Fait, e il sindaco di Cinte Tesino, Leonardo Ceccato.