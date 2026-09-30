CALDONAZZO. Fratelli d'Italia rafforza la propria presenza sul territorio trentino con l'ingresso, dopo quelli recentissimi del consigliere circoscrizionale Clemente Covi e dell'ex vicesindaco di Malé Rita Zanon, di Luca Cadrobbi, presidente del Consiglio comunale di Caldonazzo.

Un ingresso che la presidente di Fratelli d'Italia Trentino Francesca Gerosa e il capogruppo in consiglio provinciale e vicepresidente del partito Daniele Biada accolgono con soddisfazione, sottolineando il valore di un percorso che parte dalle comunità e dall'impegno quotidiano nei territori.

"Accogliamo Luca Cadrobbi con grande piacere e anche orgoglio - dichiarano Gerosa e Biada in una nota - perché porta nel nostro partito un'esperienza amministrativa concreta, una conoscenza profonda della propria comunità e del mondo dell'associazionismo sportivo, e un percorso professionale nel mondo dell'impresa. La sua scelta rappresenta anche un riconoscimento del lavoro che Fratelli d'Italia sta portando avanti, con una presenza sempre più attenta alle esigenze reali dei territori".

"In questi mesi abbiamo registrato diversi nuovi ingressi, da persone e da amministratori provenienti da esperienze e percorsi differenti, accomunate dalla volontà di impegnarsi e dare il proprio contributo. È un elemento che ci incoraggia e che vogliamo valorizzare, perché un partito cresce quando riesce ad aprirsi, ascoltare e coinvolgere energie nuove".