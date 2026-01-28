STRIGNO. Era il compagno fidato delle sue giornate e dopo la feroce uccisione del suo padrone è rimasto solo: ora Blanco, il gatto che è stato preso in custodia dei volontari dell’associazione di volontariato Zampa Trentina, è in cerca di una nuova sistemazione e di qualcuno che possa dargli l’affetto e le attenzioni che gli riservava Mauro Sbetta.



Dopo l’intervento dei carabinieri nella casa di via Marconi a Strigno, erano stati i militari delle investigazioni scientifiche ad affidare l’animale a conoscenti del sessantottenne. Vista l’impossibilità di questi e dei familiari di Sbetta di prendersi cura del gatto, il micio è stato così affidato ai volontari dell’associazione a tutela degli animali in difficoltà: «È ancora debilitato e traumatizzato, non ha mangiato per una settimana, le volontarie lo hanno recuperato e portato in clinica per dargli un po' di supporto . Ora si sta riprendendo, fisicamente sta bene, deve ritrovare il suo equilibrio emotivo», spiega in un post Zampa Trentina che invita chi fosse interessato ad accogliere il micio a contattare le referenti dell’associazione.