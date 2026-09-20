ASSISI. Per la terza volta il Coro San Pio X di Levico Terme, presieduto da Daniela Perina e diretto da Barbara Domenicantonio, ha avuto l’onore di cantare nella Basilica Papale di San Francesco ad Assisi. La formazione trentina ha animato la messa delle 10.30 di domenica 20 settembre, tornando così in uno dei luoghi religiosi più conosciuti e frequentati d’Italia.

Un appuntamento particolarmente significativo per lo storico Coro San Pio X di Levico Terme, inserito nel programma delle celebrazioni animate durante il mese da corali e scholae cantorum provenienti da diverse parti d’Italia. Per il coro valsuganotto si tratta della terza presenza nella basilica, occasione vissuta con grande emozione.

Durante la giornata i componenti del Coro San Pio X hanno incontrato anche Fra’ Marco Moroni, custode del Sacro Convento di San Francesco in Assisi. Insieme a lui è stata scattata una foto ricordo a testimonianza della nuova esperienza vissuta ad Assisi.