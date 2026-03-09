LEVICO. Un furgone è uscito di strada nel tardo pomeriggio di oggi, 9 marzo, lungo la statale 47 della Valsugana, all’altezza della località Alte di Campiello, nel territorio di Levico Terme. L’allarme è scattato alle 17.25 con una chiamata selettiva partita da Trento, che ha attivato i soccorsi a supporto delle forze dell’ordine.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con il furgone tecnico e le pinze idrauliche per mettere in sicurezza il mezzo. Il veicolo è stato recuperato dopo l’uscita di strada e l’area è stata messa in sicurezza. Non si registrano feriti.



Per consentire le operazioni di soccorso e recupero, la SS47 è stata temporaneamente chiusa in direzione Pergine, con uscita obbligatoria verso Levico Terme. Sul posto anche una pattuglia del Radiomobile di Borgo Valsugana. Le operazioni si sono concluse poco dopo le 19.05.