LEVICO TERME. Nuovi pesanti disagi lungo la SS47 della Valsugana, dove nella mattinata di oggi, venerdì 3 luglio, un incidente frontale tra un'auto e un camion nei pressi di Levico ha provocato il blocco della circolazione.

L'impatto è avvenuto pochi minuti prima delle 11 in località Luminario, in direzione Padova, praticamente nello stesso tratto in cui nella giornata di ieri si erano verificati altri incidenti che avevano causato lunghe ripercussioni sul traffico.

Alla guida della vettura si trovava una donna di 73 anni, soccorsa dal personale sanitario dopo essere stata aiutata a uscire dall'abitacolo. La ferita è stata trasportata all'ospedale di Borgo Valsugana per gli accertamenti del caso. Il 67enne alla guida del mezzo pesante, invece, non ha avuto necessità di essere ricoverato.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco volontari di Levico Terme e il personale del Servizio Strade della Provincia. I veicoli coinvolti occupano ancora la carreggiata e saranno rimossi con l'intervento dei carri attrezzi.

La situazione della viabilità resta particolarmente critica, con code di diversi chilometri segnalate in entrambe le direzioni e tempi di percorrenza molto elevati. Per consentire il deflusso dei mezzi potrebbe essere istituito un senso unico alternato, con parte del traffico deviata sulla viabilità secondaria.