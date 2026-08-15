PIEVE TESINO. Non soltanto la moglie di Alcide De Gasperi, ma una donna colta, indipendente e capace di attraversare alcuni dei passaggi più difficili del Novecento. Il Museo Casa De Gasperi dedica a Francesca Romani la prossima visita guidata a tema, in programma giovedì 20 agosto.

L'appuntamento, dal titolo «La storia negli occhi di Francesca Romani», cade nell'anniversario della morte della moglie dello statista e propone di rileggere le vicende del secolo scorso attraverso la sua esperienza personale e familiare.

Nata a Borgo Valsugana nel 1894, Romani si formò tra Trento, Germania e Inghilterra e parlava italiano, tedesco, inglese e francese. Sposò De Gasperi nel 1922 e condivise con lui anche gli anni più duri della persecuzione fascista. Venne arrestata insieme al marito e, una volta liberata, si divise tra Trento e Roma per occuparsi delle figlie e restare vicina a De Gasperi durante la detenzione.

Il percorso del museo mette così in primo piano una protagonista silenziosa del Novecento, raccontando anche il rapporto umano che legò la coppia e offrendo una prospettiva diversa sulla vicenda pubblica e privata dello statista trentino.

La visita del 20 agosto prevede due turni, alle 16 e alle 17.30. La partecipazione alla visita guidata è gratuita con il biglietto d'ingresso al museo e proseguirà fino a esaurimento dei posti disponibili.