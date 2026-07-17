TRENTO. Domenica 19 luglio la circolazione ferroviaria sulla linea tra Trento e Bassano del Grappa sarà sospesa per consentire interventi di manutenzione straordinaria. Lo stop è previsto dalle 9 alle 15.

Durante la fascia oraria interessata dai lavori, tutti i treni cancellati saranno sostituiti con autobus. Gli orari dei bus potranno subire variazioni in base alle condizioni del traffico stradale.

Sui mezzi sostitutivi non sarà consentito il trasporto di biciclette, né di mezzi di micromobilità elettrica come monopattini, monowheel e hoverboard. Non saranno inoltre ammessi animali di grossa taglia.

Resta invece sempre consentito il trasporto dei cani da assistenza.