TRENTO. Secondo il cronoprogramma, i lavori di elettrificazione della ferrovia della Valsugana sulla tratta Trento-Borgo Valsugana est dovevano chiudersi il 9 dicembre 2025. A quasi un anno di distanza il cantiere è ancora aperto, e la fine dei lavori è stata spostata, solo come ipotesi, a metà 2027. Per questo il Comitato mobilità sostenibile Trentino “Ing. Alberto Baccega” ha inviato una diffida a Rete ferroviaria italiana. Ha mandato il reclamo per conoscenza anche al presidente della Provincia Maurizio Fugatti, all’assessore ai trasporti Mattia Gottardi e ai dirigenti provinciali del settore.

Nel reclamo il portavoce Marco Moientale cita il progetto dell’opera, il primo lotto dell’elettrificazione. Secondo quel documento il cantiere doveva durare dal 15 ottobre 2024 al 9 dicembre 2025, con 290 giorni di interruzione del traffico ferroviario. Invece, scrive il comitato, a ottobre 2026 la scadenza è stata rinviata a metà 2027 senza alcuna certezza, e da allora si parla di date non ancora definite.

Intanto sulla linea Trento-Primolano-Mestre i disagi continuano. Il comitato elenca autobus sostitutivi inadatti alle persone con ridotta mobilità e alle biciclette, mezzi troppo piccoli per i flussi dei pendolari, con molti passeggeri lasciati a terra, ritardi cronici, corse soppresse all’improvviso e informazioni carenti agli utenti.

Il reclamo segnala anche un problema strutturale della linea. Secondo il comitato, le curve della Valsugana consumano troppo in fretta i bordini delle ruote dei treni Minuetto. Le ruote devono essere riprofilate dopo 10-30mila chilometri, mentre lo standard è fra i 65 e i 75mila. Il comitato chiede se lo stesso problema colpirà anche i nuovi treni Blues e Pop, che dovranno prendere il posto di quelli attuali, e quanti convogli siano oggi fermi o limitati nei depositi.

Le richieste sono due. La prima è chiudere il cantiere entro il 30 giugno 2027. La seconda è garantire subito un servizio ferroviario efficiente, anche con gli attuali treni diesel. Rfi ha 30 giorni per rispondere. Se non lo farà, il comitato annuncia che si rivolgerà alle sedi competenti, compresa l’Autorità di regolazione dei trasporti.