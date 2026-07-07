VIGOLANA. Martedì 8 luglio, alle 19, la comunità di Vigolo Vattaro ricorderà Fabio Tamanini nel cinquantesimo anniversario della sua scomparsa. Il Comune di Vigolana promuove una cerimonia commemorativa dedicata alla medaglia d'oro al merito civile, che perse la vita l'8 luglio 1976 nel tentativo di salvare un altro uomo.

L'appuntamento è in programma al parco giochi di Vigolo Vattaro intitolato a Fabio Tamanini, accanto alla biblioteca comunale lungo il rio Rombonos. La cerimonia si aprirà con i saluti delle autorità e proseguirà con un momento di ricordo durante il quale familiari e conoscenti condivideranno testimonianze e riflessioni. Ad accompagnare la serata saranno gli interventi del Corpo Musicale San Giorgio.

Fabio Tamanini perse la vita l'8 luglio 1976. Come ricorda la motivazione ufficiale della medaglia d'oro al merito civile, conferita dal Presidente della Repubblica il 31 marzo 1980, il giovane, «spinto da generoso impulso ed incurante del grave rischio cui si esponeva», si calò per soccorrere un uomo che, sceso in un pozzo nero, aveva perso i sensi a causa delle esalazioni tossiche e rischiava di essere sommerso dal liquame.

Anche Fabio Tamanini venne sopraffatto dai miasmi e morì nel tentativo di salvare l'altro uomo. La motivazione del riconoscimento lo ricorda come un «magnifico esempio di grande altruismo e non comune umana solidarietà spinti fino all'estremo sacrificio», parole che ancora oggi rappresentano il valore e l'eredità del suo gesto.