CASTEL IVANO. Oltre 2,15 milioni di euro per trasformare l'ex caseificio di Castel Ivano in un nuovo polo civico al servizio della comunità. La Giunta provinciale, su proposta del presidente Maurizio Fugatti, ha approvato il finanziamento dell'intervento di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione dell'edificio, utilizzando le risorse del Fondo per lo sviluppo locale.

Il contributo concesso ammonta a 2.154.604,09 euro, pari al 95% della spesa ammessa, e sarà destinato al Comune di Castel Ivano per la realizzazione dell'opera. Il progetto ha già ottenuto tutti i pareri necessari e l'iter tecnico e amministrativo si è concluso con esito favorevole.

Il nuovo edificio sarà concepito come un polo civico polifunzionale, con spazi dedicati alle associazioni e al volontariato, ambienti a disposizione della cittadinanza, servizi per le attività sportive e ricreative e locali attrezzati per lo smart working. L'obiettivo è offrire nuovi servizi ai residenti, favorendo anche una migliore conciliazione tra vita lavorativa e familiare e riducendo gli spostamenti quotidiani verso i centri più grandi.

«Si tratta di un'opera rilevante per lo sviluppo del territorio», ha evidenziato il presidente Maurizio Fugatti, sottolineando come il progetto rappresenti un investimento strategico per rafforzare i servizi e la qualità della vita nelle comunità locali.

Soddisfazione anche da parte del sindaco Alberto Vesco, che ha definito l'intervento «un investimento sul futuro del territorio». Il primo cittadino ha ricordato come il recupero dell'ex caseificio consentirà di restituire alla comunità uno spazio moderno e funzionale, destinato a ospitare attività culturali, sociali, sportive e iniziative rivolte ai giovani.

Per Alberto Vesco, il progetto assume anche un forte valore simbolico: l'edificio, che per decenni ha rappresentato il lavoro e la cooperazione del paese, tornerà a essere un luogo di incontro, partecipazione e crescita collettiva. Il sindaco ha infine ringraziato la Giunta provinciale per aver riconosciuto l'importanza strategica dell'iniziativa per lo sviluppo di Castel Ivano e dell'intero territorio.