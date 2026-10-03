BORGO VALSUGANA. Non ce l'ha fatta Franco Goatelli, il 76enne di Borgo Valsugana che lo scorso 14 settembre era rimasto gravemente ferito in un incidente in moto lungo la strada che porta in Val di Sella.

Dopo la caduta, l'uomo era stato soccorso e inizialmente ricoverato all'ospedale di Borgo Valsugana. Le sue condizioni avevano poi reso necessario il trasferimento all'ospedale Santa Chiara di Trento, dove era rimasto ricoverato.

Le conseguenze dell'incidente si sono purtroppo rivelate fatali. Dopo 18 giorni dal grave incidente, Franco Goatelli si è spento nella serata di giovedì al Santa Chiara.



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