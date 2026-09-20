SAN MARTINO DI CASTROZZA. È Hermann Debertolis il grande protagonista della decima Rosetta Verticale Trail Run. Il ventiduenne di Transacqua, azzurro dello sci alpinismo e portacolori delle Fiamme Oro, trionfa sulle montagne di casa e firma anche il nuovo record della competizione organizzata dal Gs Pavione. Alle sue spalle il friulano Tiziano Moia, detentore del precedente primato stabilito nel 2023, mentre completa il podio lo sloveno Rok Bratina.

Rosetta Verticale da record: festa Debertolis, Del Pino vince tra le donne Rosetta Verticale da record: festa Debertolis, Del Pino vince tra le donne Rosetta Verticale da record: festa Debertolis, Del Pino vince tra le donne Rosetta Verticale da record: festa Debertolis, Del Pino vince tra le donne Rosetta Verticale da record: festa Debertolis, Del Pino vince tra le donne Rosetta Verticale da record: festa Debertolis, Del Pino vince tra le donne Rosetta Verticale da record: festa Debertolis, Del Pino vince tra le donne Rosetta Verticale da record: festa Debertolis, Del Pino vince tra le donne Rosetta Verticale da record: festa Debertolis, Del Pino vince tra le donne Rosetta Verticale da record: festa Debertolis, Del Pino vince tra le donne Rosetta Verticale da record: festa Debertolis, Del Pino vince tra le donne Rosetta Verticale da record: festa Debertolis, Del Pino vince tra le donne Rosetta Verticale da record: festa Debertolis, Del Pino vince tra le donne Rosetta Verticale da record: festa Debertolis, Del Pino vince tra le donne Rosetta Verticale da record: festa Debertolis, Del Pino vince tra le donne Rosetta Verticale da record: festa Debertolis, Del Pino vince tra le donne Rosetta Verticale da record: festa Debertolis, Del Pino vince tra le donne Rosetta Verticale da record: festa Debertolis, Del Pino vince tra le donne Rosetta Verticale da record: festa Debertolis, Del Pino vince tra le donne Rosetta Verticale da record: festa Debertolis, Del Pino vince tra le donne Rosetta Verticale da record: festa Debertolis, Del Pino vince tra le donne Rosetta Verticale da record: festa Debertolis, Del Pino vince tra le donne Rosetta Verticale da record: festa Debertolis, Del Pino vince tra le donne Rosetta Verticale da record: festa Debertolis, Del Pino vince tra le donne Rosetta Verticale da record: festa Debertolis, Del Pino vince tra le donne Rosetta Verticale da record: festa Debertolis, Del Pino vince tra le donne Rosetta Verticale da record: festa Debertolis, Del Pino vince tra le donne Rosetta Verticale da record: festa Debertolis, Del Pino vince tra le donne Rosetta Verticale da record: festa Debertolis, Del Pino vince tra le donne Rosetta Verticale da record: festa Debertolis, Del Pino vince tra le donne Rosetta Verticale da record: festa Debertolis, Del Pino vince tra le donne

La sfida ha richiamato 320 partecipanti, impegnati sul tradizionale percorso di 6,9 chilometri che da San Martino di Castrozza sale fino ai 2.742 metri di Cima Rosetta, superando 1.279 metri di dislivello. Debertolis, già vincitore della gara nel 2024 nella versione breve, ha imposto il proprio ritmo nella salita, riuscendo a precedere Moia e a mettere la firma su una giornata speciale davanti al pubblico di casa.

In campo femminile prima partecipazione e subito vittoria per Arianna Del Pino, ventisettenne dell'Us Aldo Moro Paluzza. La friulana ha completato la prova in 1h07’32”, precedendo di 1’27” la fiemmese Antonella Confortola, ancora una volta competitiva nella gara sulle Pale di San Martino. Terza posizione per la tedesca Tatjana Paller.

La decima edizione della Rosetta Verticale ha confermato anche il richiamo internazionale della manifestazione, con numerosi atleti stranieri e la presenza della nazionale tedesca di sci alpinismo. Soddisfazione da parte degli organizzatori del Gs Pavione, che hanno evidenziato la grande partecipazione e il contributo dei tanti volontari impegnati lungo il percorso.