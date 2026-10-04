BORGO VALSUGANA. Sono ancora da fissare i funerali di Daniele Gremes, il 27enne di Borgo Valsugana morto venerdì per le ustioni riportate nell'infortunio sul lavoro alla Eurial di Borso del Grappa. Le esequie saranno celebrate a Borgo Valsugana, ma prima l'autorità giudiziaria dovrà decidere se disporre l'autopsia.

Proseguono infatti le indagini della Procura di Vicenza per ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità. Daniele sarebbe stato investito dallo scoppio di un condotto di vapore all'interno dello stabilimento. L'ipotesi al momento è quella di omicidio colposo.

Il giovane si era trasferito nel Vicentino con la compagna Sara, con la quale aveva acquistato casa a Bassano del Grappa e stava progettando il futuro. Profondo il cordoglio a Borgo Valsugana, dove vivono i genitori Marilena Denicolò e Tiziano Gremes e il fratello Simone.



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