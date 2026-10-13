BORGO VALSUGANA. È stata fissata la data dell’ultimo saluto a Daniele Gremes, il giovane di 27 anni morto per le gravissime ustioni riportate in un incidente sul lavoro alla Eurial di Borso del Grappa. I funerali saranno celebrati giovedì 15 ottobre, alle ore 15, nella chiesa arcipretale di Borgo Valsugana. Il santo rosario sarà recitato mezz’ora prima della cerimonia.

La notizia è stata comunicata attraverso il necrologio affisso in paese. A dare il triste annuncio sono la compagna Sara, la mamma Marilena, il papà Tiziano, il fratello Simone con Alessia e gli altri familiari. La famiglia ha chiesto di sostituire i fiori con opere di bene.

La morte del giovane ha suscitato profondo cordoglio a Borgo Valsugana, dove risiedono i genitori e il fratello. Daniele si era trasferito nel Vicentino insieme alla compagna Sara, con la quale aveva acquistato casa a Bassano del Grappa e stava costruendo il proprio futuro. Una vita spezzata a soli 27 anni.

Intanto proseguono le indagini della Procura di Vicenza per chiarire la dinamica dell’infortunio e accertare eventuali responsabilità. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato investito dallo scoppio di un condotto di vapore all’interno dello stabilimento. L’ipotesi di reato è quella di omicidio colposo.