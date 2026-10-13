TRENTO. Tre giorni di celebrazioni tra Primiero, Rovereto e Trento per ricordare il cardinale Joseph Louis Bernardin, figlio di emigrati trentini e arcivescovo di Chicago dal 1982 fino alla morte, avvenuta il 14 novembre 1996. Nel trentesimo anniversario della scomparsa, dal 15 al 17 ottobre, arriverà in Trentino il cardinale Blase Joseph Cupich, attuale arcivescovo di Chicago, per una serie di appuntamenti religiosi e commemorativi.

Nato nel 1928 a Columbia, nella Carolina del Sud, da genitori originari di Tonadico, Bernardin fu ordinato sacerdote nel 1952 e divenne cardinale nel 1983. La sua attività pastorale fu caratterizzata dall'impegno per la pace, il dialogo e la giustizia sociale. Le celebrazioni inizieranno giovedì 15 ottobre alle 20 nella chiesa di Tonadico, con una Messa presieduta da Cupich. Venerdì 16, a Fiera di Primiero, sono previsti una celebrazione alle 9.30, un incontro con le autorità alle 18.30 e la commemorazione ufficiale alle 20.30 nell'Auditorium di Primiero.

Sabato 17 ottobre il programma proseguirà con la visita di Cupich a Casa De Gasperi, a Sella Valsugana, alle 10.15. Alle 12.30, alla Campana dei Caduti di Rovereto, il cardinale presiederà una preghiera per la pace, accompagnata dalla lettura di alcuni testi di Bernardin. Un momento dedicato all'eredità spirituale dell'arcivescovo americano e al suo impegno per la dignità umana.

La conclusione è prevista sabato alle 19 nella Cattedrale di San Vigilio a Trento, dove Cupich presiederà la Messa solenne insieme all'arcivescovo Lauro Tisi, al vescovo Ivo Muser e agli arcivescovi e vescovi emeriti Luigi Bressan e Mariano Manzana. La celebrazione sarà trasmessa in diretta su YouTube e Telepace Trento. Le iniziative sono state organizzate da un comitato presieduto da Paolo Magagnotti.