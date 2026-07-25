CALDONAZZO. Controlli straordinari sulle spiagge e nelle aree più frequentate dell'Alta Valsugana per garantire sicurezza a residenti e turisti durante il fine settimana. Nel pomeriggio e nella serata di venerdì 24 luglio 2026, i Carabinieri della Stazione di Caldonazzo, insieme alla Polizia Locale Alta Valsugana e al Nucleo Carabinieri Cinofili di Laives, hanno svolto un servizio mirato nei comuni di Calceranica al Lago, Caldonazzo, Levico Terme e Pergine Valsugana.

L'attività era finalizzata alla prevenzione dei reati contro il patrimonio e al contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti, in un periodo in cui le località lacustri registrano un forte afflusso di visitatori.

Nel corso dell'operazione sono stati controllati 4 esercizi pubblici, 33 persone – di cui 6 con precedenti di polizia – 22 autovetture, 3 motocicli ed effettuati 5 controlli con etilometro. È stata inoltre contestata una violazione al Codice della strada.

I Carabinieri hanno segnalato tre persone alla Prefettura per uso personale di hashish e marijuana. La Polizia Locale, invece, ha denunciato un cittadino dello Sri Lanka, sorpreso alla guida di un autocarro con un permesso internazionale di guida contraffatto: il documento è stato sequestrato.

Le forze dell'ordine hanno annunciato che i controlli proseguiranno anche nei prossimi fine settimana, con l'obiettivo di mantenere elevati gli standard di sicurezza nelle località turistiche dell'Alta Valsugana.