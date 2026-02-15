BORGO. Stretta sui controlli ai mezzi pesanti che circolano lungo la Valsugana: da gennaio i carabinieri del radiomobile di Borgo hanno contestato complessivamente otto infrazioni al Codice della strada, tra le quali l' eccesso di velocità (la più frequente), il malfunzionamento del cronotachigrafo digitale, l'inosservanza del divieto di sorpasso e della segnaletica orizzontale, l'inefficienza dei pannelli di protezione del rimorchio e la violazione dell'obbligo di percorrere la corsia a destra più libera, per un bilancio complessivo di una patente ritirata, 36 punti sottratti e circa mille euro di sanzioni.



Nella sola mattinata di mercoledì 11 febbraio, in collaborazione con il personale della polizia locale Bassa Valsugana, i carabinieri della compagnia di Borgo hanno sottoposto a verifica tecnica approfondita tre mezzi pesanti, contestando il possesso di dispositivi di equipaggiamento non conformi (nel caso specifico, mancanza degli estintori).



Il servizio congiunto - come spiegano i carabinieri - è stato finalizzato al controllo «degli elementi che maggiormente influiscono sulla sicurezza stradale, tra i quali le condizioni psicofisiche dei conducenti, lo stato dei veicoli, il controllo sui tempi di guida e di riposo, il carico». Le verifiche proseguiranno anche nei prossimi giorni.