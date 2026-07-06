CALDONAZZO. Controlli straordinari nel fine settimana nell'area dei laghi dell'Alta Valsugana. Nel pomeriggio e nella serata di sabato 4 luglio i Carabinieri della Stazione di Caldonazzo, insieme alla Polizia Locale Alta Valsugana e alle unità cinofile della Polizia Locale Trento - Monte Bondone, hanno svolto un servizio mirato alla prevenzione dei reati contro il patrimonio e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei comuni di Calceranica al Lago, Caldonazzo e Levico Terme.

L'obiettivo dell'operazione era garantire maggiore sicurezza ai numerosi turisti e residenti che durante il fine settimana frequentano le località lacustri dell'Alta Valsugana.

Nel corso dell'attività sono state controllate 45 persone, di cui 10 con precedenti di polizia, e 30 autovetture. Sono inoltre state accertate tre violazioni al Codice della strada, con il ritiro di una patente di guida, mentre tre persone sono state segnalate alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti per uso personale.P

I controlli hanno portato anche a una denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale, contestata dalla Polizia Locale a un uomo, e a una denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I Carabinieri hanno infatti denunciato un cinquantenne straniero trovato in possesso di 12 grammi di hashish.

Le forze dell'ordine hanno annunciato che analoghi servizi saranno ripetuti anche nei prossimi fine settimana per rafforzare la sicurezza nell'area dei laghi dell'Alta Valsugana.