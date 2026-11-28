CASTEL IVANO. Quarant'anni al servizio del territorio, delle comunità e dell'inclusione lavorativa. Il Consorzio Lavoro Ambiente (CLA) ha festeggiato nella serata di venerdì 27 novembre 2026 il suo quarantesimo anniversario a Castel Ivano, riunendo i rappresentanti delle cooperative, delle istituzioni e quanti hanno contribuito alla crescita di una realtà che oggi conta 41 cooperative associate.

Nel corso della serata sono stati premiati i cinque ex presidenti del consorzio: Giorgio Scalet, Graziano Baldessari, Diego Schelfi, Renzo Cescato e Germano Preghenella.

L'attuale presidente, Tiziano Colotti, ha ricordato anche due figure scomparse che hanno segnato la storia del consorzio: Renzo Pichler, fondatore e storico presidente del Gruppo Multiservizi di Mezzocorona, e Miriam Bosetti, entrata nel CLA nel 1990 e diventata responsabile del personale.

Al centro dell'intervento di Colotti anche il futuro del Progettone, che celebra a sua volta quarant'anni di attività. «Il futuro non si aspetta, lo si costruisce insieme, dando dignità e autonomia alle persone attraverso il lavoro e prendendoci cura ogni giorno del nostro territorio e delle nostre comunità».

In rappresentanza della Provincia è intervenuto Maurizio Mezzanotte, dirigente del Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale, che ha sottolineato il ruolo del consorzio quale partner affidabile nella gestione del Progettone. Il presidente della Cooperazione Trentina, Renato Dalpalù, ha invece richiamato il valore sociale delle cooperative di produzione e lavoro.

A rendere più leggera la serata è stata l'attrice Loredana Cont, con un intervento ironico sul mondo della cooperazione. Dopo il taglio della torta, i festeggiamenti sono proseguiti nella Sala delle Volte tra musica e balli.