PRIMIERO. Una corda fissa ha ceduto improvvisamente mentre la stava utilizzando per superare un passaggio, facendolo ruzzolare per circa 15 metri in un canale. È quanto accaduto questa mattina, 26 settembre, a un escursionista impegnato sul Piz di Sagron, nel gruppo montuoso del Cimònega.

L’uomo stava salendo insieme a due compagni lungo il sentiero 801, tratto dell’Alta Via 2 delle Dolomiti. Il gruppo aveva intenzione di completare l’Anello alpinistico del Gabiàn quando, durante il passaggio attrezzato, la corda alla quale l’escursionista si era aggrappato ha ceduto. L’allarme al 112 è stato lanciato dai compagni intorno alle 7.30.

La Centrale unica di emergenza ha fatto decollare l’elicottero, mentre quattro operatori della Stazione Primiero del Soccorso alpino si sono messi a disposizione. Il tecnico di elisoccorso e il medico sono stati calati sul luogo dell’incidente per raggiungere e valutare il ferito.

Con tre rotazioni di verricello sono stati recuperati l’escursionista e i due compagni, rimasti illesi. Dopo le prime cure nella piazzola di Fiera di Primiero, l’uomo, sempre cosciente ma con diversi politraumi, è stato trasportato in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento.