CASTEL IVANO - Proseguono anche in paese i lavori di ampliamento del sistema di lettura targhe, un progetto che interessa tutti i comuni del territorio e che nasce in continuità con la piattaforma già operativa presso la centrale operativa della Polizia locale intercomunale in piazza Degasperi a Borgo Valsugana. Un'iniziativa che ha come obiettivi il potenziamento delle attività di monitoraggio del territorio, la prevenzione dei reati e l'incremento della sicurezza stradale.



«L'intervento - si legge nella pagina Facebook del Comune di Castel Ivano - prevede il posizionamento di 27 nuove telecamere, 2 server dedicati, i collegamenti e il cablaggio di tutti i varchi di accesso e, infine, la predisposizione per future implementazioni di videosorveglianza. Si inserisce nella logica di rafforzamento delle infrastrutture tecnologiche di sicurezza urbana avviata a livello di Comunità Valsugana e Tesino, mirando a garantire una copertura omogenea delle principali direttrici di accesso al territorio comunale e a favorire la cooperazione intercomunale nella gestione delle informazioni di sicurezza».



In queste settimane, inoltre, sono in corso i lavori, affidati alla Nicoletti Costruzioni srl di Ospedaletto, per la sistemazione dei danni al centro sociale di Agnedo causati da un incidente stradale avvenuto nei mesi scorsi. L'intervento prevede la sostituzione della porta di accesso, il ripristino di parte delle facciate esterne e la sostituzione del palo portabandiera nel giardino.



Procede speditamente, infine, a cura del Servizio Bacini montani della Provincia, la sistemazione idraulico-forestale del rio Cinaga nella frazione di Strigno, tra località Savari e la SP78 del Tesino, per migliorare la capacità di deflusso e aumentare la sicurezza idraulica.