VALBRENTA. L’obiettivo è tornare alla piena circolazione sulla statale della Valsugana, con due corsie per senso di marcia, entro le festività natalizie. Ma il traguardo è legato all’esito della procedura giudiziaria in corso. Lo ha detto l’assessore regionale veneto alle Infrastrutture, Marco Zecchinato, che oggi pomeriggio ha fatto un sopralluogo con Anas sui cantieri della SS 47 a Valbrenta, in provincia di Vicenza.

Il punto critico sono i viadotti Bastianassi, dove i lavori sono arrivati a circa metà. «Ci sono stati rallentamenti per imprevisti tecnici e difficoltà dell’impresa», ha spiegato Zecchinato. Per superare lo stallo, Anas ha avviato le iniziative amministrative e legali necessarie a completare gli interventi sulla carreggiata in direzione Trento. I lavori sull’altra carreggiata saranno invece programmati nel 2027.

«La Valsugana è un’arteria strategica per residenti, pendolari e imprese e servono tempi certi», ha sottolineato l’assessore. Zecchinato ha poi ringraziato il responsabile della Struttura territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia di Anas, Ettore de la Grennelais.

Procede più spedito il cantiere delle nuove barriere di sicurezza tra il confine nord di Valbrenta e il confine con il Trentino, dal chilometro 57+300 al 73+000. L’appalto è all’80% circa e la conclusione è prevista entro la fine del 2026. Sono in corso la posa delle barriere laterali e il consolidamento delle scarpate.

I prossimi interventi riguarderanno il tratto in direzione Bassano, tra il chilometro 60+950 e il 59+600. Si lavorerà per brevi segmenti e la circolazione resterà sempre garantita nei due sensi.