BASELGA DI PINÈ. Si è insediato sabato scorso il nuovo comandante della Stazione carabinieri di Baselga di Pinè. A guidare il presidio dell’Arma sarà il maresciallo maggiore Gioacchino Iannece, che subentra al luogotenente Luca Mattevi, in pensione dallo scorso dicembre.



Originario della provincia di Salerno e 49 anni di età, Gioacchino Iannece vanta un articolato percorso formativo. Ha conseguito una laurea triennale in Operatore della sicurezza sociale all’Università di Firenze, una laurea magistrale in Scienze Politiche all’Università Roma Tre e un master di secondo livello in diritto ed economia all’Università di Napoli.



Entrato nell’Arma come carabiniere semplice, ha successivamente frequentato la Scuola sottufficiali di Velletri, ottenendo il grado di maresciallo. Da circa vent’anni presta servizio in Trentino.



Prima del trasferimento a Baselga di Pinè, ha comandato per circa due anni la Stazione carabinieri di Mezzolombardo, incarico nel quale si è distinto per l’attività svolta sul territorio e per i rapporti instaurati con la comunità locale e le istituzioni. Con il nuovo incarico sarà ora chiamato a guidare l’attività dell’Arma sull’altopiano pinetano.