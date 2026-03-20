CALDONAZZO. Violento scontro, nel pomeriggio di oggi, tra due automobili lungo la Sp1, nel comune di Caldonazzo, nel presso degli svincoli per Levico Terme e per la Ss 47 Valsugana in direzione Padova.

L’allarme è scattato poco dopo le 17,30 e nell’impatto sarebbero rimaste ferite tre persone: due donne, entrambe di 37 anni, e una ragazza di 17 anni. Sul posto sono accorsi i soccorritori, con due ambulanze e un’auto sanitaria, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Inevitabili anche i disagi al traffico, fortemente rallentato durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area.