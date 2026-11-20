CALDONAZZO. Una nuova rotatoria per rendere più sicuro l'ingresso est di Caldonazzo e migliorare la circolazione. La Provincia autonoma di Trento ha aggiudicato i lavori per la sistemazione dell'incrocio tra la strada provinciale 1 del Lago e via Roma, dove è previsto un intervento atteso per la sicurezza stradale e pedonale.

Ad aggiudicarsi l'appalto è stata l'impresa Morelli srl, con un ribasso del 6,68% e un importo complessivo di 435.306,80 euro, comprensivo degli oneri della sicurezza. La procedura, gestita dall'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, ha coinvolto sette operatori economici invitati, cinque dei quali hanno presentato un'offerta.

Il progetto, seguito dal Servizio opere stradali locali e puntuali di Apop, prevede una rotatoria con quattro innesti, un raggio esterno di circa 21 metri e uno interno di 10 metri. Non si tratta soltanto di ridisegnare l'incrocio: l'intervento comprende anche nuovi marciapiedi larghi almeno 1,5 metri, due golfi di fermata per gli autobus, uno per ciascun senso di marcia, e un nuovo impianto di illuminazione.

«La sistemazione dell'incrocio tra la provinciale del lago di Caldonazzo e via Roma rappresenta un intervento atteso dal territorio», ha commentato il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, sottolineando l'obiettivo di rendere più sicuro anche il passaggio dei pedoni e migliorare la fluidità del traffico.

Il termine previsto per l'esecuzione delle opere è di 140 giorni naturali e consecutivi. Il costo complessivo dell'intervento ammonta a 900mila euro, comprensivi dell'appalto e delle somme destinate agli imprevisti e agli altri oneri.