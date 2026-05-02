TRENTO. Attimi di paura nel pomeriggio in località Coste, a Caldonazzo, dove un aereo ultraleggero è stato costretto a un atterraggio di emergenza dopo un’avaria al motore. A bordo due italiani, decollati da Asiago, rimasti fortunatamente illesi. Secondo le prime informazioni, il pilota si è accorto del problema tecnico durante il volo e ha tentato una manovra di emergenza per portare a terra il velivolo.

L’atterraggio si è concluso con un impatto al suolo, ma senza conseguenze per le persone a bordo.

Sul posto sono intervenuti i militari del Radiomobile della Compagnia di Borgo Valsugana e i vigili del fuoco volontari di Caldonazzo e Levico Terme, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato le verifiche sul mezzo.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’avaria che ha costretto il pilota alla manovra di emergenza.