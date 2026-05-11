CALDONAZZO. Tentativo di furto - ma non solo - tra mercoledì e giovedì scorso a Caldonazzo: in particolare sono stati presi di mira 4 camper, parcheggiati nel piazzale di fronte alla stazione dei treni. Una zona, tra l'altro, di grande passaggio, con un via vai continuo di persone e di macchine e con le case distanti solo pochi metri.



Giovedì sera uno dei camperisti, che abita in un paese poco distante, è passato per controllare la situazione. E, suo malgrado, ha trovato il proprio mezzo manomesso: i ladri, infatti, oltre a spaccare il blocca sterzo per provare ad avviare il camper, hanno anche mangiato e fumato all'interno, concedendosi pure una poco gradevole seduta alla toilette. Inoltre hanno rovistato all'interno, prendendo di mira in particolare la biancheria intima femminile presente nei piccoli scomparti della zona letto. Insomma, una fastidiosa intrusione nella privacy della ignara famiglia proprietaria del camper.



«Quando sono passato per controllare il mio camper - spiega uno dei proprietari, comprensibilmente sconvolto per l'accaduto - ho notato la scaletta per salire abbassata e sentito il mio profumo spruzzato all'interno: ho capito che qualcosa non andava e che qualcuno si era introdotto nel mezzo. Ed effettivamente è stato così. Oltre a tentare il furto queste persone hanno violato la nostra privacy in maniera decisamente ripugnante, utilizzando il nostro bagno e indossando gli indumenti intimi di mia moglie».



Il fatto che il gruppetto - sono stati trovati tre piatti usati, quindi è presumile che si sia trattato di almeno tre persone - abbia forzato il sistema di accensione e abbia provato a introdursi in tutti e quattro i mezzi parcheggiati, fa pensare che non si sia trattato di un atto vandalico, di un dispetto o di una bravata, ma di un tentativo di furto andato male. In ogni caso l'episodio è stato sgradevole e riprovevole. Uno dei proprietari si è poi recato dai carabinieri di Caldonazzo per denunciare l'accaduto: la speranza è che le telecamere abbiano potuto riprendere qualcosa e le forze dell'ordine possano risalire agli autori.