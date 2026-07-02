CALDONAZZO. Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 2 luglio, a Caldonazzo, dove un'Ape e un'auto si sono scontrate in via Punta Pescatori. L'allarme è scattato alle 13.38 e sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco volontari di Caldonazzo, i sanitari del 118 con autosanitaria e ambulanza e le forze dell'ordine.

Nell'impatto sono rimaste ferite due persone. Ad avere la peggio è stato il conducente dell'Ape, un ragazzo di 17 anni, trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Chiara di Trento. In ospedale è stata accompagnata anche una donna di 57 anni, coinvolta nello scontro.

Spetterà ora alle forze dell'ordine ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare le cause dello scontro avvenuto lungo via Punta Pescatori.