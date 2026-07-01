CALCERANICA. Due episodi inquietanti, avvenuti a poche ore di distanza, hanno gettato nello sgomento diverse famiglie della zona. Il fatto più grave si è verificato durante la festa patronale di Calceranica, al parco Aoni, dove un uomo si è avvicinato a un gruppo di bambini con una scusa per attirarne l'attenzione. Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe poi tentato di adescarli mostrando loro un video a contenuto pornografico sul proprio cellulare.

Poche ore prima, lo stesso individuo avrebbe cercato di avvicinare due dodicenni, sempre utilizzando il telefono come pretesto. Sull'episodio sono al lavoro i carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire con certezza all'identità dell'uomo e verificare eventuali altri contatti sospetti nella zona.



Tutto sull’Adige in edicola