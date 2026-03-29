CALCERANICA. Abbandona rifiuti sul suolo pubblico: individuato e sanzionato dalla polizia locale dell’Alta Valsugana. Nei giorni scorsi gli agenti della polizia locale hanno accertato un nuovo episodio di abbandono illecito di rifiuti, intervenendo dopo il ritrovamento di tre sacchi di indifferenziato lasciati in un’area pubblica.



Gli accertamenti, condotti con verifiche mirate sul contenuto dei sacchi e riscontri successivi, hanno permesso di risalire con precisione al responsabile della violazione. Nei suoi confronti è stata applicata una sanzione amministrativa di 1.000 euro.



I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, con monitoraggi estesi su tutta l’area dell’Alta Valsugana.