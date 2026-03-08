BOSENTINO. Un incidente stradale si è verificato oggi, 8 marzo, a Bosentino. L’allarme è scattato alle 7.02, quando i soccorritori sono stati attivati per un’autovettura uscita di strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Bosentino, in supporto ai colleghi del corpo di Vigolo Vattaro, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza del mezzo coinvolto nell’incidente.



All’arrivo dei soccorritori il conducente dell’auto era già fuori dal veicolo. I vigili del fuoco hanno quindi provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad assistere la persona ferita in attesa dell’arrivo dei sanitari.



Il conducente è stato affidato all’equipaggio dell’ambulanza giunta sul posto per le cure del caso, mentre sono proseguite le operazioni per ripristinare le condizioni di sicurezza lungo la provinciale.