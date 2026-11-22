BORGO VALSUGANA. Due interventi nella giornata di sabato 21 novembre per i vigili del fuoco volontari di Borgo Valsugana, chiamati a operare in altrettante situazioni di emergenza.

Il primo allertamento è arrivato nel primo pomeriggio da Torcegno, dove si è verificato il ribaltamento di un trattore. Sul posto non si è reso necessario l'impiego di attrezzature specifiche.

In tarda serata, intorno alle 23.30, una seconda chiamata ha mobilitato i pompieri di Borgo Valsugana per un incidente stradale.