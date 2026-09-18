BORGO VALSUGANA. Cento anni dopo torna a vivere il “Kilometro Lanciato”, la storica competizione per auto e motociclette disputata per la prima volta a Borgo Valsugana nel 1926. Sabato 19 e domenica 20 settembre il paese ospiterà la prima rievocazione sul percorso dell’epoca, con 40 veicoli anteguerra. La corsa originale si svolgeva sul rettilineo costruito lungo il Brenta dopo l’importante intervento di regimentazione del fiume e raggiunse presto una rilevanza nazionale.

Alla prima edizione ne seguirono altre cinque, prima che la manifestazione lasciasse spazio a competizioni destinate a diventare celebri come la Trento-Bondone e la Levico-Vetriolo. A rendere prestigioso il “Kilometro Lanciato” furono soprattutto i suoi partecipanti: tra questi anche il giovane Tazio Nuvolari, presente in tre edizioni in sella a una Bianchi 500 cc. Il premio assoluto, la Coppa Volpi, fu assegnato dal ministro della Giustizia Alfredo Rocco, allora in villeggiatura a Sella di Valsugana.

A riportare indietro le lancette di un secolo saranno Scuderia Trentina Storica, Manghen Team di Borgo Valsugana e Circolo Veneto Auto Moto d’Epoca di Bassano del Grappa. I 40 equipaggi arriveranno già sabato mattina per le verifiche tecniche, mentre auto e moto saranno esposte nelle piazze di Borgo. Nel pomeriggio sono previste due manches sul tracciato storico, seguite da altre due domenica mattina, con cronometraggio eseguito utilizzando tecnologie ispirate a quelle di inizio Novecento.

Il programma proseguirà sabato sera con la cena di gala al Palace Hotel Raphael di Roncegno Terme. Domenica, terminate le prove, partecipanti e organizzatori raggiungeranno il Bicigrill di Castelnuovo Valsugana, dove sono previsti aperitivo, pranzo sportivo e consegna dei riconoscimenti. Un fine settimana che riporterà così sulle strade della Valsugana i protagonisti e le atmosfere del motorismo di cento anni fa. C.L.