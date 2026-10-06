BORGO VALSUGANA. Infortunio sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi, martedì 6 ottobre, all'esterno di uno stabilimento in via per Olle, a Borgo Valsugana. Un artigiano di 64 anni, impegnato in alcuni lavori edili, è precipitato da un'altezza di circa tre metri.

L'incidente è avvenuto attorno alle 13. Per cause che dovranno essere chiarite, il 64enne è caduto riportando un trauma facciale e la frattura di una gamba. L'uomo è rimasto sempre cosciente e le sue condizioni sono state valutate di media gravità.

Immediata la richiesta di soccorso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco di Borgo Valsugana e i carabinieri del Radiomobile. Da Trento si è alzato in volo anche l'elicottero di emergenza, atterrato a breve distanza dallo stabilimento. Dopo le prime cure, il ferito è stato trasferito all'ospedale Santa Chiara di Trento.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'infortunio. I carabinieri hanno effettuato i rilievi, mentre sul posto sono intervenuti anche i tecnici dell'Uopsal per le verifiche relative alla sicurezza sul lavoro.