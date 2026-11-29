BORGO VALSUGANA. Aggressione nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 novembre in pieno centro a Borgo Valsugana. A finire nel mirino è stato il 23enne titolare del kebab di piazzale Dante Alighieri, raggiunto da uno spruzzo di sostanza urticante.

A chiedere l'intervento dei carabinieri è stato lo stesso giovane, che ha raccontato di essere stato aggredito da un ragazzo. Il commerciante è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso, dove è stato medicato.

Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione con lo spray al peperoncino sarebbe avvenuta al culmine di un diverbio scoppiato per futili motivi.

I carabinieri di Borgo Valsugana sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, identificare il responsabile e accertare l'eventuale coinvolgimento di altri giovani.



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