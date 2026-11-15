BORGO VALSUGANA. Un guasto a una tubazione ha provocato una fuoriuscita d'acqua nel nuovo Corpo ovest dell'ospedale San Lorenzo di Borgo Valsugana, interessando anche due sale operatorie. L'episodio si è verificato sabato 14 novembre, intorno alle 18, e ha richiesto l'intervento del personale tecnico e dei vigili del fuoco volontari della zona.

Il problema è stato individuato al secondo piano, nell'area destinata all'endoscopia, dove il distacco di una tubazione dell'impianto di ricircolo ha causato la perdita d'acqua. Il liquido si è riversato in alcuni locali del piano e, attraverso il solaio, ha raggiunto parte del livello sottostante, dove si trovano le sale operatorie.

A essere interessate sono state in particolare le sale operatorie 2 e 3. Al momento dell'accaduto, fortunatamente, gli ambienti erano vuoti: non erano presenti pazienti e non erano in corso interventi chirurgici.

La fuoriuscita è stata arrestata grazie all'intervento tempestivo del personale reperibile del Dipartimento tecnico, dei vigili del fuoco volontari e dei tecnici, che hanno provveduto anche a mettere in sicurezza l'area.

Resta ora da verificare l'eventuale impatto sulle apparecchiature elettriche e sulle strumentazioni specialistiche presenti nei locali. I tecnici dell'Ingegneria clinica sono impegnati negli accertamenti per controllarne il funzionamento e garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza prima di rimettere in esercizio le sale operatorie.

La situazione è sotto controllo, ma le verifiche e gli interventi di ripristino proseguiranno anche domenica 15 novembre, fino al completamento degli accertamenti. Sono inoltre in corso approfondimenti per individuare gli interventi correttivi necessari e ripristinare pienamente l'impianto.