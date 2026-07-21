BORGO VALSUGANA. Un ecografo di ultima generazione entra in servizio all'ospedale San Lorenzo di Borgo Valsugana, rafforzando la diagnostica cardiologica e migliorando la qualità delle prestazioni offerte ai pazienti. L'apparecchiatura è stata donata dalla Comunità Valsugana e Tesino, che ha promosso una raccolta fondi capace di superare i 100 mila euro grazie al sostegno di enti, aziende e cittadini.



La consegna ufficiale si è svolta oggi, 21 luglio 2026, alla presenza del direttore generale di Asuit Antonio Ferro, del dirigente generale del Dipartimento salute Andrea Ziglio, del direttore della Medicina interna Dimitri Peterlana, del presidente della Comunità Claudio Ceppinati e della sindaca Martina Ferrai.



Il nuovo ecografo sostituisce una strumentazione in funzione da 17 anni e consente esami più accurati grazie a tecnologie di imaging avanzate, migliorando la valutazione della funzione cardiaca e l'inquadramento diagnostico dei pazienti. Un passo in avanti che consolida anche il livello qualitativo del Laboratorio di Ecocardiografia dell'ospedale, già accreditato dalla Società Italiana di Ecocardiografia e Cardiovascular Imaging.



«Questa donazione dimostra quanto il territorio creda nel proprio ospedale», ha sottolineato Antonio Ferro, evidenziando come l'apparecchiatura sia tra le più avanzate oggi disponibili in Trentino e rappresenti un investimento strategico per mantenere elevata la qualità dell'assistenza anche negli ospedali di valle. Sulla stessa linea Claudio Ceppinati, che ha ricordato il percorso avviato due anni fa insieme al predecessore Enrico Galvan e culminato con una raccolta fondi condivisa dall'intero territorio.



Per Dimitri Peterlana, il nuovo ecografo permetterà diagnosi cardiovascolari ancora più precise e percorsi assistenziali più rapidi, mentre Andrea Ziglio ha inserito la donazione nel più ampio piano provinciale di investimenti destinati agli ospedali territoriali, con il rinnovo delle tecnologie, il potenziamento dei pronto soccorso e una maggiore integrazione tra ospedale e assistenza sul territorio.