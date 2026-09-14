BORGO VALSUGANA. Un guasto tecnico alla Tac dell’ospedale San Lorenzo ha costretto nella mattinata di oggi, lunedì 14 settembre, a riorganizzare temporaneamente gli esami programmati nella struttura della Valsugana.

Per garantire la continuità dell’assistenza e limitare i disagi, gli esami sono stati riprogrammati negli ospedali di Trento e Rovereto, con una distribuzione dei pazienti stabilita in base alla tipologia di accertamento da effettuare. Tutte le persone interessate dalla modifica dell'appuntamento sono state avvisate.

Subito dopo il guasto sono stati attivati i tecnici della ditta fornitrice, che hanno individuato l'origine del problema. Il malfunzionamento riguarda un componente della Tac che deve essere sostituito e il pezzo di ricambio è già in fase di installazione.

Secondo le previsioni, la Tac dovrebbe tornare regolarmente in funzione già nella giornata di domani, martedì 15 settembre. L'apparecchiatura interessata è di recente acquisizione: si tratta di una strumentazione ad alto contenuto tecnologico acquistata nell'ambito degli investimenti finanziati con i fondi del Pnrr.