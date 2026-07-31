BORGO VALSUGANA. Cassa Rurale Valsugana e Tesino compie un passo strategico per il proprio futuro acquistando il compendio dell'ex albergo Venezia, destinato a ospitare la nuova sede istituzionale dell'istituto di credito. L'atto notarile è stato sottoscritto lunedì 27 luglio con la società Blu Detail Srl, rappresentata da Matteo Faresin.

L'operazione nasce dall'esigenza di individuare una nuova sede per la banca, che sorgerà a poche centinaia di metri dall'attuale filiale di Borgo 2. Il progetto, che dovrà seguire l'iter autorizzativo in collaborazione con il Comune di Borgo Valsugana e la Provincia autonoma di Trento, punta però a trasformare l'area in un nuovo polo aperto anche alla comunità.

La nuova sede e gli spazi pubblici

L'idea prevede la realizzazione di un complesso composto da tre edifici immersi nel verde e collegati da percorsi pedonali. Qui troveranno posto la sede centrale della banca con presidenza, direzione generale e uffici, la filiale di Borgo 2 e uno spazio eventi con una moderna sala riunioni destinata alle assemblee dell'istituto, alle attività della Fondazione Valtes e di Cassa Mutua Valsugana e Tesino APS.

La sala potrà inoltre essere utilizzata dalle associazioni del territorio e ospitare iniziative pubbliche, mentre il progetto sarà completato da parcheggi, aree verdi e collegamenti pedonali integrati con la viabilità esistente.

"Un investimento per tutto il territorio"

«Volevamo costruire la nostra nuova sede e creare, allo stesso tempo, un'opportunità di miglioramento paesaggistico della zona – spiega il presidente Arnaldo Dandrea –. Da questa operazione ci siamo prefissi di generare esternalità positive da condividere con l'intera comunità. Essere una banca di credito cooperativo significa investire sul territorio con attenzione al risultato complessivo degli interventi».

Nei prossimi mesi la banca porterà avanti i passaggi tecnici e autorizzativi necessari per dare avvio all'intervento, assicurando che soci, clienti e cittadini saranno costantemente aggiornati sull'evoluzione del progetto.