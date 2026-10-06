BORGO VALSUGANA. È stata depositata la perizia sull’incidente avvenuto il 14 luglio 2024 alla giostra Top Flip, durante la sagra di San Prospero, quando due ragazze di 18 e 22 anni vennero sbalzate dai sedili e rimasero ferite. Secondo il consulente del tribunale, la causa è stata la perdita di integrità di un giunto della ritenuta, sul quale sono state trovate tracce di precedenti risaldature.



La giostra viene descritta come in «pessimo stato manutentivo» e sono emerse anche carenze nel sistema di controllo e sicurezza. La perizia non attribuisce però le singole responsabilità: spetterà ora alla magistratura valutare le posizioni dei quattro indagati.



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