BORGO VALSUGANA. Incidente stradale nella notte di oggi, domenica 26 luglio 2026, a Borgo Valsugana. L'allarme è scattato intorno alle 3.30 nella zona dell'ospedale.

Alla guida del veicolo si trovava un uomo di 31 anni, rimasto ferito. Dopo le prime cure sul posto è stato affidato ai sanitari. Le sue condizioni, fortunatamente, non destano particolari preoccupazioni.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Borgo Valsugana e due ambulanze.

La vettura ha riportato gravi danni. Considerato l'orario notturno, l'intervento non ha provocato particolari ripercussioni sulla circolazione, nonostante la strada interessata sia abitualmente una abbastanza trafficata.