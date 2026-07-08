LEVICO TERME. Un'autovettura ha preso fuoco nella notte all'interno di un porticato situato sotto un'abitazione a Levico Terme, rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco e l'evacuazione dei residenti dei piani superiori.

L'allarme è scattato alle 4.03. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco volontari di Levico Terme, con due autopompe serbatoio (APS), il furgone servizi tecnici, il furgone comando e un totale di 10 vigili. Presenti anche i Carabinieri del Radiomobile di Borgo Valsugana.

Le squadre hanno operato su due fronti: una si è occupata dello spegnimento dell'incendio, mentre l'altra ha provveduto all'evacuazione dei residenti degli appartamenti ai piani superiori, in via precauzionale.

Terminate le operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco hanno eseguito la bonifica del garage, l'evacuazione dei fumi dagli appartamenti e il controllo strumentale per verificare l'assenza di monossido di carbonio nei locali, consentendo così il rientro in sicurezza degli occupanti.

L'intervento si è concluso intorno alle 7.00. Non si segnalano persone ferite.