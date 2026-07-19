TRANSACQUA. Intervento nella mattinata di sabato per i Vigili del fuoco volontari di Primiero, chiamati a spegnere l'incendio di un veicolo lungo via Caltene.

Le fiamme hanno interessato l'auto, ma fortunatamente non si sono registrati feriti. La squadra ha provveduto rapidamente alle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell'area.



Concluso l'intervento, è stato possibile ripristinare la normale viabilità in tempi brevi, limitando i disagi alla circolazione.

L'operazione è stata condotta dai Vigili del fuoco volontari di Primiero, con il coordinamento della Federazione dei Vigili del fuoco volontari del Trentino.