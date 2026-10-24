TEZZE DI GRIGNO. Dopo Ospedaletto, Tezze di Grigno: non c'è pace per i centri della Bassa Valsugana, nel mirino da qualche giorno di una banda di topi d'appartamento che sta colpendo nelle ore serali.

Cinque gli episodi segnalati ai carabinieri della Compagnia di Borgo Valsugana dai proprietari vittime delle intrusioni e dei tentativi di intrusione. Due sono stati registrati nella serata di lunedì, tra le 21 e le 23, con i malviventi messi in fuga da uno dei residenti, che ha sorpreso i ladri prima che riuscissero a entrare nell'abitazione.

Altri tre episodi si sono verificati l'altra sera: due tentativi sono andati a vuoto, mentre un terzo furto è stato portato a termine. Da una delle case violate sono spariti contanti e preziosi, per un valore complessivo di circa 2mila euro.

Tutti i colpi sono stati messi a segno nelle abitazioni alle porte dell'abitato, a differenza di quanto accaduto a Ospedaletto, dove invece le intrusioni erano state registrate nelle vie centrali del paese. I ladri avevano preso di mira le case di via di Prazzo e via Don Antonio Tosi, approfittando del buio e dell'assenza dei proprietari per forzare gli infissi e rovistare nelle stanze alla ricerca di denaro e oggetti preziosi.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma, anche sulla base delle segnalazioni dei colleghi bellunesi, ad agire in Bassa Valsugana potrebbe essere un gruppo di malviventi ben organizzato, che si sposta tra il Feltrino e il Trentino.

Anche per questo motivo sono stati rafforzati i controlli nei centri della Bassa Valsugana e lungo le principali e secondarie vie di collegamento tra Trentino e Veneto, con l'obiettivo di contrastare nuovi episodi e individuare i responsabili.