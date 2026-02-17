PRIMIERO. Momenti di paura nel tardo pomeriggio di ieri, 16 febbraio, in Primiero, dove un bambino ha rischiato di annegare nella piscina di un residence, venendo salvato dai familiari e da altre persone che erano con lui nella struttura.



L'allarme è scattato poco dopo le 17.30: ancora non è chiaro cosa sia accaduto in quegli istanti e in particolare se il piccolo si trovasse già in acqua o sia caduto dal bordo della piscina. Quel che è certo è che ha improvvisamente accusato delle difficoltà in acqua, con il concreto rischio di annegare.



Fortunatamente il piccolo è sempre stato cosciente e in buone condizioni.



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