CINTE TESINO. Consegnato ufficialmente il cantiere per i lavori di ristrutturazione e ampliamento della caserma e del magazzino dei Vigili del Fuoco volontari di Cinte Tesino. L'intervento, promosso dal Comune, prevede un costo complessivo di 720.000 euro, finanziato per oltre 562.000 euro dalla Provincia tramite la Cassa antincendi. I lavori avranno una durata prevista di 240 giorni.

Il progetto prevede la riorganizzazione della caserma esistente, situata sotto il municipio, dove troveranno spazio parte dell'autorimessa, spogliatoi, sala operativa, ufficio e sala multifunzionale. Sarà inoltre realizzato un nuovo magazzino per il Corpo tramite l'ampliamento del deposito comunale, ricavando così due ulteriori stalli di sosta e un'area attrezzature. "Un percorso lungo, iniziato nel 2019, che permetterà al Corpo di avere una sede adeguata e sicura", ha sottolineato Fugatti, ricordando che proprio il Tesino ospiterà, dal 2 al 5 luglio, il 23° Campeggio provinciale per allievi Vigili del Fuoco, con l'arrivo di 850 ragazzi e 400 istruttori.

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Cinte Tesino, Leonardo Ceccato, che ha definito la struttura "fondamentale per ridare dignità alla vecchia caserma e garantire spazi idonei a un presidio che è il fiore all'occhiello della Protezione civile trentina".