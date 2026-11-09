VIGOLO VATTARO. Com’è scendere per oltre un chilometro dentro una montagna? Come si cercano nuovi passaggi e si affrontano ore di esplorazione tra pozzi, cascate e gallerie sotterranee? Lo racconteranno gli speleologi del Gruppo Grotte Sat Vigolo Vattaro e del Gruppo Speleologico Arco. Sono loro ad aver portato l’Abisso del Laresot, nelle Dolomiti di Brenta, a diventare la grotta più profonda d’Italia, con 1.411 metri di profondità.

L’appuntamento è per venerdì 13 novembre alle 20.15 al teatro di Vigolo Vattaro. La serata è aperta a tutti e prevede filmati, immagini e le testimonianze dei protagonisti. Si inserisce nelle celebrazioni per i cinquant’anni della Sezione Sat di Vigolo Vattaro.

Il racconto ripercorre la storia delle esplorazioni: dalle prime discese nella Grotta Gabrielli e nell’Abisso di Lamar alla collaborazione con il gruppo di Arco, fino al nuovo record italiano.

Tra gli altri interverranno gli speleologi del record: Silvano Bertamini, Maurizio Sassudelli, Sara Quercetti, Federico Mattedi, Claudio Montagnoli e Dino Salvaterra. Il pubblico potrà fare domande. L’incontro è curato dal Gruppo Grotte Sat Vigolo Vattaro con la partecipazione del Gruppo Speleologico Arco.